НБА обязала клубы закрыть тренировочные комплексы из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обязала клубы закрыть свои тренировочные комплексы в связи с пандемией коронавируса.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, лига разослала клубам официальные письма с уведомлением о необходимости приостановки работы тренировочных комплексов и закрытия допуска в них игроков и представителей тренерского штаба.

Он отметил, что НБА также просит игроков по возможности оставаться в городах, в которых базируются их клубы, а также запретила им покидать пределы Северной Америки.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «Денвере» выявили заражённого коронавирусом.