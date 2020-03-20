НБА обязала клубы закрыть тренировочные комплексы из-за коронавируса
- Reuters
По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, лига разослала клубам официальные письма с уведомлением о необходимости приостановки работы тренировочных комплексов и закрытия допуска в них игроков и представителей тренерского штаба.
Он отметил, что НБА также просит игроков по возможности оставаться в городах, в которых базируются их клубы, а также запретила им покидать пределы Северной Америки.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в «Денвере» выявили заражённого коронавирусом.