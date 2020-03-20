НБА обязала клубы закрыть тренировочные комплексы из-за коронавируса

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обязала клубы закрыть свои тренировочные комплексы в связи с пандемией коронавируса.
НБА обязала клубы закрыть тренировочные комплексы из-за коронавируса
  • Reuters

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, лига разослала клубам официальные письма с уведомлением о необходимости приостановки работы тренировочных комплексов и закрытия допуска в них игроков и представителей тренерского штаба. 

Он отметил, что НБА также просит игроков по возможности оставаться в городах, в которых базируются их клубы, а также запретила им покидать пределы Северной Америки.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «Денвере» выявили заражённого коронавирусом.

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