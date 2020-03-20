В клубе НБА «Денвер» выявили заражённого коронавирусом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» сообщил о выявлении случая заражения коронавирусом в команде.

Об этом пишет пресс-служба клуба, не уточняя, является ли заражённый игроком или работником команды.

Отмечается, что заболевший изолирован и находится под наблюдением врачей.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, заразившийся является сотрудником клуба.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом.