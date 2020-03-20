В клубе НБА «Денвер» выявили заражённого коронавирусом
- Reuters
Об этом пишет пресс-служба клуба, не уточняя, является ли заражённый игроком или работником команды.
Отмечается, что заболевший изолирован и находится под наблюдением врачей.
По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, заразившийся является сотрудником клуба.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом.