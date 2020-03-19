Семак считает, что сезон РПЛ нужно будет доиграть

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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказал мнение о ситуации с переносом и отменой соревнований из-за пандемии коронавируса.
Семак считает, что сезон РПЛ нужно будет доиграть
  • © fc-zenit.ru

«Решение передвинуть Евро-2020 — правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность — надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он также высказал мнение, что 10 апреля РПЛ не будет возобновлена.

«Более оптимистичное ожидание — конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже», — добавил специалист.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус.

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