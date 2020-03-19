Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения
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«Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» — сказал Фабрегас в видеообращении, которое Кокорин разместил в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поздравил Кокорина с днём рождения.