Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения

Испанский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Сеск Фабрегас поздравил нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды, с 29-летием.

«Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» — сказал Фабрегас в видеообращении, которое Кокорин разместил в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поздравил Кокорина с днём рождения.