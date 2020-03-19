Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения

Короткая ссылка
Испанский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Сеск Фабрегас поздравил нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды, с 29-летием.
Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» — сказал Фабрегас в видеообращении, которое Кокорин разместил в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поздравил Кокорина с днём рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить