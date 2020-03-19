Российские сноубордисты находятся в самоизоляции после возвращения из Германии
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
По словам старшего тренера сборной России Дениса Салагаева, которые приводит ТАСС, вся команда после отмены заключительных этапов Кубка мира в Италии и Германии, вернувшись на родину, решила самоизолироваться.
Он отметил, что карантинный режим для них будет завершён ориентировочно 24 марта.
«После карантина ребята самостоятельно начнут готовиться к сезону, на середину мая у нас запланировано углублённое медицинское обследование, а в конце месяца — первый сбор», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что сноубордист Суйков завоевал золото чемпионата России в хаф-пайпе.