Российские сноубордисты находятся в самоизоляции после возвращения из Германии

Спортсмены сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах находятся в самоизоляции после возвращения из Германии.

По словам старшего тренера сборной России Дениса Салагаева, которые приводит ТАСС, вся команда после отмены заключительных этапов Кубка мира в Италии и Германии, вернувшись на родину, решила самоизолироваться.

Он отметил, что карантинный режим для них будет завершён ориентировочно 24 марта.

«После карантина ребята самостоятельно начнут готовиться к сезону, на середину мая у нас запланировано углублённое медицинское обследование, а в конце месяца — первый сбор», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сноубордист Суйков завоевал золото чемпионата России в хаф-пайпе.