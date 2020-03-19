Российские сноубордисты находятся в самоизоляции после возвращения из Германии

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Спортсмены сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах находятся в самоизоляции после возвращения из Германии.
Российские сноубордисты находятся в самоизоляции после возвращения из Германии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По словам старшего тренера сборной России Дениса Салагаева, которые приводит ТАСС, вся команда после отмены заключительных этапов Кубка мира в Италии и Германии, вернувшись на родину, решила самоизолироваться.

Он отметил, что карантинный режим для них будет завершён ориентировочно 24 марта.

«После карантина ребята самостоятельно начнут готовиться к сезону, на середину мая у нас запланировано углублённое медицинское обследование, а в конце месяца — первый сбор», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сноубордист Суйков завоевал золото чемпионата России в хаф-пайпе.

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