Глава FIAS высказался о подготовке Фергюсона к бою с Нурмагомедовым

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) прокомментировал видео подготовки американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона к поединку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Глава FIAS высказался о подготовке Фергюсона к бою с Нурмагомедовым
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«Конечно, борьба со склеенными ящиками как у зрителей, так и у профессиональных спортсменов вызывает улыбку. Хотя справедливости ради надо сказать, что в самбистской и борцовской практике предусмотрена работа с предметами, сопоставимыми по габаритам с человеком: это может быть, например, чучело-манекен или что-то подобное», — сказал Шестаков.

При этом он отметил, что сложно увидеть явную пользу в борьбе с ящиками. По его словам, ни одна тренировка не сравнится с настоящим поединком.

«На мой взгляд, данное видео — не что иное, как попытка Тони Фергюсона привлечь внимание публики к своей личности и добавить градуса предстоящему бою с российским самбистом», — добавил Шестаков.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса мероприятие пройдёт в другом месте. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее менеджер Нурмагомедова высмеял тренировки Фергюсона.

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