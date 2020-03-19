Менеджер Нурмагомедова высмеял тренировки Фергюсона

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высмеял тренировки американца Тони Фергюсона.
Менеджер Нурмагомедова высмеял тренировки Фергюсона
  • Reuters

«Этот бой случится. Единственное, о чём я беспокоюсь, — о том, что этот тупой мерзавец покалечит себя. Он тупой. Этот мерзавец должен прекратить пинать столбы и тренироваться с банановой кожурой», — приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.com

По его мнению, Фергюсону стоит начать работать с тренерами, которые бы смогли контролировать процесс его занятий.

«Да, он потрясающий боец. Но он тупой мерзавец. Человек пытается сделать всё, чтобы навредить себе», — добавил Абдель-Азиз.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса мероприятие пройдёт в другом месте. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил американских бойцов за помощь в подготовке к бою с Фергюсоном.

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