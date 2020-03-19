Губернатор Токио заявила, что не думает об отмене Олимпиады-2020

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Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что не думает об отмене Олимпийских игр 2020 года из-за распространения коронавируса.
Губернатор Токио заявила, что не думает об отмене Олимпиады-2020
  • Reuters

«Не думаю об отмене Олимпиады или о проведении соревнований без зрителей», — приводит слова Коикэ ТАСС со ссылкой на источник. 

Она также подчеркнула, что Токио будет по-прежнему контактировать с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также с правительством. 

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка раскритиковала МОК за продолжение подготовки к Играм-2020.

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