Губернатор Токио заявила, что не думает об отмене Олимпиады-2020

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что не думает об отмене Олимпийских игр 2020 года из-за распространения коронавируса.

«Не думаю об отмене Олимпиады или о проведении соревнований без зрителей», — приводит слова Коикэ ТАСС со ссылкой на источник.

Она также подчеркнула, что Токио будет по-прежнему контактировать с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также с правительством.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка раскритиковала МОК за продолжение подготовки к Играм-2020.