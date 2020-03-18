Четырёхкратная олимпийская чемпионка раскритиковала МОК за продолжение к Играм-2020

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по хоккею канадка Хейли Уикенхайзер подвергла критике Международный олимпийский комитет (МОК) за продолжение подготовки к Играм 2020 года в Токио.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка раскритиковала МОК за продолжение к Играм-2020
  • Reuters

«Все с нетерпением ждут Олимпиаду — болельщики, спортсмены, СМИ, зрители, спонсоры. Это крупнейшее событие в мире. Но этот кризис важнее Олимпийских игр», — написала Уикенхайзер в своём Twitter.

Она отметила, что спортсмены не могут свободно передвигаться и тренироваться из-за распространения коронавируса, и со стороны МОК, по её мнению, очень бестактно и безответственно продолжать готовиться к соревнованиям в такой период.

«Мы не знаем, что произойдёт в ближайшие 24 часа, я уж не говорю о том, что будет через три месяца», — говорится в сообщении Уикенхайзер.

МОК на данный момент не планирует отменять или переносить Олимпиаду, которая запланирована на период с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что вице-президент Олимпийского комитета Японии сдал положительный тест на COVID-19.

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