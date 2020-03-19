ФФККР отменила все соревнования до конца сезона-2019/20

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила об отмене всероссийских соревнований до конца сезона-2019/20 из-за мировой пандемии коронавируса.
ФФККР отменила все соревнования до конца сезона-2019/20
  • globallookpress.com

«Федерация фигурного катания на коньках России сообщает об отмене всех всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в регионах России до конца сезона-2019/20. В существующей в настоящий момент ситуации нужно обеспечить строгое выполнение спортсменами, тренерами и специалистами всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение личной гигиены, постоянный контроль за состоянием здоровья и т. п.», — гласит заявление ФФККР.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тарасова и Морозов находятся на добровольном карантине после приезда из США.

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