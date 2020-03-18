Чемпион НБА Лин обвинил Трампа в разжигании расизма

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лин раскритиковал президента США Дональда Трампа, обвинив его в расизме.

«Хотелось бы верить, что вы окажете поддержку уязвимым группам людей, которые страдают из-за вашего неумелого управления этим вирусом. Включая тех, на кого повлияет расизм, который вы разжигаете», — написал Лин в Twitter.

Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом».

В настоящее время Лин, ставший чемпионом НБА в 2019 году, выступает за китайский «Бейджин Дакс».

Ранее сообщалось, что в НБА могут сократить плей-офф.