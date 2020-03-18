Чемпион НБА Лин обвинил Трампа в разжигании расизма
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«Хотелось бы верить, что вы окажете поддержку уязвимым группам людей, которые страдают из-за вашего неумелого управления этим вирусом. Включая тех, на кого повлияет расизм, который вы разжигаете», — написал Лин в Twitter.
Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом».
В настоящее время Лин, ставший чемпионом НБА в 2019 году, выступает за китайский «Бейджин Дакс».
Ранее сообщалось, что в НБА могут сократить плей-офф.