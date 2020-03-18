Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон КХЛ, если он будет восстановлен
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«Мы вели такую беседу не первый день. Эта позиция клуба является согласованной. Решение принимать лиге, однако мы видим ситуацию с другой стороны. Есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают. Разумеется, никто не отстраняется, клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае, клуб находится в системе координат КХЛ. Ни о каком самоустранении речи нет», — цитирует Леонова ТАСС.
Сезон в КХЛ был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы коронавируса. Команды успели сыграть первый раунд плей-офф.
Ранее сообщалось, что глава КХЛ не стал комментировать призыв «Ак Барса» к завершению сезона.