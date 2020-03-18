Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон КХЛ, если он будет восстановлен

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что решение «Ак Барса» обратиться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением досрочно завершить чемпионат без определения победителя было согласовано с руководством республики.

«Мы вели такую беседу не первый день. Эта позиция клуба является согласованной. Решение принимать лиге, однако мы видим ситуацию с другой стороны. Есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают. Разумеется, никто не отстраняется, клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае, клуб находится в системе координат КХЛ. Ни о каком самоустранении речи нет», — цитирует Леонова ТАСС.

Сезон в КХЛ был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы коронавируса. Команды успели сыграть первый раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что глава КХЛ не стал комментировать призыв «Ак Барса» к завершению сезона.