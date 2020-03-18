Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон КХЛ, если он будет восстановлен

Короткая ссылка
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что решение «Ак Барса» обратиться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением досрочно завершить чемпионат без определения победителя было согласовано с руководством республики.
Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон КХЛ, если он будет восстановлен
  • @hcakbars
  • Twitter

«Мы вели такую беседу не первый день. Эта позиция клуба является согласованной. Решение принимать лиге, однако мы видим ситуацию с другой стороны. Есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают. Разумеется, никто не отстраняется, клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае, клуб находится в системе координат КХЛ. Ни о каком самоустранении речи нет», — цитирует Леонова ТАСС.

Сезон в КХЛ был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы коронавируса. Команды успели сыграть первый раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что глава КХЛ не стал комментировать призыв «Ак Барса» к завершению сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить