Футболисты, тренеры и сотрудники «Рубина» будут протестированы на коронавирус

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что в ближайшее время все, кто имеют непосредственное отношение к клубу, пройдут тест на коронавирус.
Футболисты, тренеры и сотрудники «Рубина» будут протестированы на коронавирус
  • Reuters

«Сейчас мы все должны быть максимально правильными. Я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине, выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы просто больными людьми или разносчиками этого вируса. Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идёт, — постараться быть на карантине, обезопасив не только себя, но и всех окружающих. Мы возьмём пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех футболистов будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, пройдёт тест на коронавирус», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». 

В России зафиксировано боле 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус.

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