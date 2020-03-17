Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус
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«Завтра будет встреча с тренерским штабом, футболистами и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Все сотрудники клуба, включая футболистов и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Мы говорим о здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей. Если мы будем координированно действовать, соблюдая дисциплину, то всё будет хорошо», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за коронавируса.