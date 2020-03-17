Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в связи с мировой пандемией футболисты, тренеры и работники клуба пройдут тест на коронавирус.
Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус
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«Завтра будет встреча с тренерским штабом, футболистами и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Все сотрудники клуба, включая футболистов и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Мы говорим о здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей. Если мы будем координированно действовать, соблюдая дисциплину, то всё будет хорошо», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за коронавируса.

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