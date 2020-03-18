Семак обратился к болельщикам «Зенита» в связи с коронавирусом

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам команды в связи с распространением коронавируса.
Семак обратился к болельщикам «Зенита» в связи с коронавирусом
  • РИА Новости

«Клуб очень переживает за здоровье наших игроков, так же как и за здоровье болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации, которые нужны в этом случае, и просим вас тоже их соблюдать. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем», — заявил Семак в специальном видеообращении, опубликованном в Instagram «Зенита».

Ранее РФС перевёл часть сотрудников на удалённый режим работы. 

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