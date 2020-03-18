Дзюба посоветовал к просмотру фильм в связи с распространением коронавируса

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба назвал фильм, который, по его мнению, стоит посмотреть во время распространения коронавируса.

РИА Новости

В сториз в своём Instagram игрок опубликовал постер к фильму «Заражение». «Очень актуально! Советую посмотреть всем!» — подписал фото Дзюба. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта. Ранее Себастьян Дриусси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой и бросил вызов партнёрам по «Зениту».