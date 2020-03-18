В Москве перенесли даты забегов «Апрель», «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

В Москве забеги «Апрель», «Быстрый пёс» и «Лисья гора» пройдут 28 июня, 3 и 4 октября соответственно. Об этом сообщает «Беговое сообщество».

Данное решение было принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в столице спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 10 апреля 2020 года, а также с угрозой распространения коронавируса.

«Ещё на прошлой неделе мы планировали провести забег «Апрель» на 4500 участников и разрабатывали специальные меры: закупали одноразовые перчатки, заказывали дезинфекторы, продумывали особый порядок старта и финиша, чтобы участники не толпились в кластерах. Руководствуясь безопасностью участников, зрителей, волонтёров и сотрудников, мы приняли непростое решение перенести все апрельские забеги — не только те, которые попадают под последний указ», — заявил директор «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут оформить возврат средств.