Газзаев: есть прогнозы, что коронавирус будет постепенно уходить
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- РИА Новости
«Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить. Надеемся на это, мы все с вами живём надеждами. Если обстановка не будет улучшаться, то будет продление. В целом подходить к этим вопросам нужно с точки зрения людей. Это самое главное», — цитирует Газзаева Sport24.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее Газзаев поддержал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год.