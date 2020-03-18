Газзаев: есть прогнозы, что коронавирус будет постепенно уходить

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Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, а также бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о приостановке национальных чемпионатов в связи с распространением коронавируса.
Газзаев: есть прогнозы, что коронавирус будет постепенно уходить
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить. Надеемся на это, мы все с вами живём надеждами. Если обстановка не будет улучшаться, то будет продление. В целом подходить к этим вопросам нужно с точки зрения людей. Это самое главное», — цитирует Газзаева Sport24.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Газзаев поддержал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год.

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