Теннисист Рублёв: лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть
- Reuters
«Ролан Гаррос» перенесли, об этом я узнал из Twitter. Понятное дело, что это некий шок. С другой стороны, если эта ситуация сейчас не прекратится, то лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».
Он также признался, что из-за отмены турниров теннисисты практически не зарабатывают, так как основной доход — это призовые.
«Ролан Гаррос» должен был пройти с 24 мая по 7 июня. Теперь турнир пройдёт с 20 сентября по 4 октября.
Ранее сообщалось, что глава WTA не знал о намерении организаторов «Ролан Гаррос» перенести турнир.