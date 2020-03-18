Теннисист Рублёв: лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о решении провести турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» осенью из-за распространения коронавируса.
Теннисист Рублёв: лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть
  • Reuters

«Ролан Гаррос» перенесли, об этом я узнал из Twitter. Понятное дело, что это некий шок. С другой стороны, если эта ситуация сейчас не прекратится, то лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Он также признался, что из-за отмены турниров теннисисты практически не зарабатывают, так как основной доход — это призовые.

«Ролан Гаррос» должен был пройти с 24 мая по 7 июня. Теперь турнир пройдёт с 20 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что глава WTA не знал о намерении организаторов «Ролан Гаррос» перенести турнир.

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