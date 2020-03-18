СМИ: АПЛ рассматривает вариант проведения оставшихся матчей сезона на нейтральном поле

Английская премьер-лига (АПЛ) рассматривает возможность проведения оставшихся матчей сезона на нейтральном поле и без зрителей.

Как сообщает The Sun, оставшиеся 92 игры чемпионата Англии могут пройти на нейтральном поле в Мидлендсе при пустых трибунах. При этом отмечается, что все матчи будут показаны в прямом эфире, а за один день на стадионе могут провести сразу несколько встреч. Команды же в этом случае будут проводить матчи каждые три дня.

Такой вариант событий изучается руководством лиги, так как в АПЛ предстоит провести больше матчей до конца сезона, чем в других чемпионатах.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за распространения коронавируса до 4 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что в УЕФА надеются, что европейские чемпионаты завершатся до конца июня.