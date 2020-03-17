Мировые звёзды футбола поддержали челлендж с туалетной бумагой во время карантина
- @sergioramos
В частности, в челлендже приняли участие защитники «Ювентуса» Матейс де Лигт и «Реала» Серхио Рамос, а также бывший и нынешний полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандес и Нани.
🌟¡MUCHA CLASE! @SergioRamos se atreve con el #10toqueschallenge.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2020
¡Queremos VER tu VÍDEO! #QuédateEnCasapic.twitter.com/xEJF3T4gA0
Первоначально идея челленджа заключалась в том, чтобы мыть руки, параллельно набивая мяч, однако затем футболисты видеоизменили задание.
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