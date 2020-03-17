Мировые звёзды футбола поддержали челлендж с туалетной бумагой во время карантина

Футболисты по всему миру принимают участие в челлендже StayAtHome («Оставайся дома»), во рамках которого моют руки, набивая рулон туалетной бумаги, как мяч.

В частности, в челлендже приняли участие защитники «Ювентуса» Матейс де Лигт и «Реала» Серхио Рамос, а также бывший и нынешний полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандес и Нани.

Первоначально идея челленджа заключалась в том, чтобы мыть руки, параллельно набивая мяч, однако затем футболисты видеоизменили задание.

Ранее сообщалось, что владелец болгарского «Лудогорца» заболел коронавирусом.