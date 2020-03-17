Владелец болгарского «Лудогорца» заболел коронавирусом

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У владельца болгарского футбольного клуба «Лудогорец» Кирила Домусчиева был диагностирован коронавирус.
Владелец болгарского «Лудогорца» заболел коронавирусом
  • Кирил Домусчиев / @kiril.domuschiev.56
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«Дорогие друзья! После первого отрицательного теста на COVID-19 я по-прежнему чувствовал недомогание, потому сдал второй тест, который оказался положительным. В соответствии с нормами я соблюдаю карантин, изолирован и лечусь. Спасибо медицинским сотрудникам, которые заботятся обо мне! Верю, что в скором времени поправлюсь и снова буду с вами! Действуйте с осторожностью, следуйте правилам и не бойтесь. Мы вместе будем бороться с этим вирусом», — написал Домусчиев в Facebook.

В Болгарии приостановлен футбольный чемпионат. От коронавируса в стране скончались два человека.

Ранее сообщалось, что российские футбольные арбитры столкнулись с финансовыми трудностями из-за коронавируса.

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