Владелец болгарского «Лудогорца» заболел коронавирусом

У владельца болгарского футбольного клуба «Лудогорец» Кирила Домусчиева был диагностирован коронавирус.

«Дорогие друзья! После первого отрицательного теста на COVID-19 я по-прежнему чувствовал недомогание, потому сдал второй тест, который оказался положительным. В соответствии с нормами я соблюдаю карантин, изолирован и лечусь. Спасибо медицинским сотрудникам, которые заботятся обо мне! Верю, что в скором времени поправлюсь и снова буду с вами! Действуйте с осторожностью, следуйте правилам и не бойтесь. Мы вместе будем бороться с этим вирусом», — написал Домусчиев в Facebook.

В Болгарии приостановлен футбольный чемпионат. От коронавируса в стране скончались два человека.

Ранее сообщалось, что российские футбольные арбитры столкнулись с финансовыми трудностями из-за коронавируса.