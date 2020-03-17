СМИ: Российские футбольные арбитры столкнулись с финансовыми трудностями из-за коронавируса

Российские футбольные арбитры столкнулись с финансовыми проблемами из-за отмены матчей чемпионата и Кубка России в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, в наиболее затруднительном положении оказались рефери, обслуживающие международные матчи, где оплата труда выше.

Оплата труда арбитров происходит за каждый отработанный матч. На время паузы судьи будут получать по 30 тыс. рублей ежемесячно до вычета налогов.

Ранее Прядкин заявил, что УЕФА займётся вопросом компенсации убытков клубов из-за остановок турниров.