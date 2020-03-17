ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве отменён из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
Первенство Европы по художественной гимнастике должно было пройти в столице Украины с 21 по 24 мая. Как стало известно, соревнования были перенесены. В организации отметили, что приоритетом является безопасность спортсменок, зрителей и партнёров.
На данный момент сроки проведения турнира не сообщаются.
Ранее в Норвежской ассоциации футбола сообщили, что УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.