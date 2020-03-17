ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве отменён из-за коронавируса

Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, отменён из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

Первенство Европы по художественной гимнастике должно было пройти в столице Украины с 21 по 24 мая. Как стало известно, соревнования были перенесены. В организации отметили, что приоритетом является безопасность спортсменок, зрителей и партнёров.

На данный момент сроки проведения турнира не сообщаются.

Ранее в Норвежской ассоциации футбола сообщили, что УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.