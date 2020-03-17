Чемпионат России по гандболу приостановлен из-за коронавируса

Федерация гандбола России (ФГР) приняла решение о приостановке текущего розыгрыша мужского и женского национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ФГР, помимо чемпионатов, также приостановлен розыгрыш Кубка России.

Отмечается, что все соревнования отложены до особого уведомления.

Ранее сообщалось, что отборочные матчи женского ЧЕ по гандболу перенесены из-за коронавируса.