Чемпионат России по гандболу приостановлен из-за коронавируса
Федерация гандбола России (ФГР) приняла решение о приостановке текущего розыгрыша мужского и женского национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФГР, помимо чемпионатов, также приостановлен розыгрыш Кубка России.
Отмечается, что все соревнования отложены до особого уведомления.
Ранее сообщалось, что отборочные матчи женского ЧЕ по гандболу перенесены из-за коронавируса.
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