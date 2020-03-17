World Athletics перенесла три этапа Бриллиантовой лиги из-за коронавируса

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World Athletics объявила о переносе трёх этапов легкоатлетической Бриллиантовой лиги в связи с пандемией коронавируса.
World Athletics перенесла три этапа Бриллиантовой лиги из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба WA, были перенесены три первых этапа турнира — один в Катаре и два в Китае.

Этап в Катаре должен был стать первым в сезоне и пройти 17 апреля, а соревнование в Китае планировалось провести 9 и 16 мая.

Отмечается, что этап в Шанхае может пройти 13 августа, а новые даты для соревнований в Дохе и второго перенесённого этапа в Китае будут определены позднее.

Ранее сообщалось, что CEV перенесла все волейбольные матчи на неопределённый срок из-за коронавируса.

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