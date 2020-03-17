Эстафета олимпийского огня в Японии стартует без зрителей

Церемония старта эстафеты олимпийского огня в Японии состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава оргкомитета Игр-2020 Тосиро Муто, слова которого передаёт AFP.

Он также призвал всех желающих в живую посмотреть эстафету, делать это по видеотрансляции, подчеркнув, что маршрут забега может быть изменён уже по ходу мероприятия, что бы обойти стороной места скопления зрителей.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил, что ОИ-2020 пройдут согласно плану.