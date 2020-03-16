Голевой пас Кудряшова помог «Антальяспору» победить «Сивасспор» в чемпионате Турции

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В матче 26-го тура чемпионата Турции по футболу «Антальяспор» победил «Сивасспор».
Голевой пас Кудряшова помог «Антальяспору» победить «Сивасспор» в чемпионате Турции
  • © antalyaspor.com.tr

Встреча, проходившая на «Анталья Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче забил Вейсел Сари.

Российский защитник Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе команды хозяев и отыграл все 90 минут, отметившись голевой передачей.

Благодаря победе «Антальяспор» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги.

Ранее сообщалось, что кубок ПФЛ в Турции не состоится из-за угрозы распространения коронавируса.

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