Партнёр Черышева по «Валенсии» Мангала: чувствую себя хорошо, симптомов коронавируса не ощущаю

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Футболист «Валенсии» Эльяким Мангала, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своём самочувствии.

«Сегодня я узнал, что заразился коронавирусом. В данный момент я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, связанных с вирусом. Однако я изолирован в доме и не контактирую со своей семьёй», — написал спортсмен в Twitter.

Всего в «Валенсии» было выявлено пять случаев заболевания коронавирусом. Тест россиянина Дениса Черышева дал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Хёведес считает нереальным играть в футбол в условиях пандемии коронавируса.

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