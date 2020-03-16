Партнёр Черышева по «Валенсии» Мангала: чувствую себя хорошо, симптомов коронавируса не ощущаю

Футболист «Валенсии» Эльяким Мангала, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своём самочувствии.

«Сегодня я узнал, что заразился коронавирусом. В данный момент я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, связанных с вирусом. Однако я изолирован в доме и не контактирую со своей семьёй», — написал спортсмен в Twitter.

Всего в «Валенсии» было выявлено пять случаев заболевания коронавирусом. Тест россиянина Дениса Черышева дал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Хёведес считает нереальным играть в футбол в условиях пандемии коронавируса.