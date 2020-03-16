Партнёр Черышева по «Валенсии» Мангала: чувствую себя хорошо, симптомов коронавируса не ощущаю
«Сегодня я узнал, что заразился коронавирусом. В данный момент я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, связанных с вирусом. Однако я изолирован в доме и не контактирую со своей семьёй», — написал спортсмен в Twitter.
Всего в «Валенсии» было выявлено пять случаев заболевания коронавирусом. Тест россиянина Дениса Черышева дал отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что Хёведес считает нереальным играть в футбол в условиях пандемии коронавируса.