Источник: Черышев бегал по улице после введения карантина в «Валенсии»

В Испании заметили, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выходил на пробежку после введения карантина в клубе.

Один из болельщиков команды в Twitter опубликовал фото бегущего по улице Черышева.

Многие болельщики в комментариях под постом раскритиковали россиянина.

До этого «Валенсия» объявила о введении карантина, сообщив, что в клубе на данный момент пять случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Черышева нет среди заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии».