Источник: Черышев бегал по улице после введения карантина в «Валенсии»
- Reuters
Один из болельщиков команды в Twitter опубликовал фото бегущего по улице Черышева.
Многие болельщики в комментариях под постом раскритиковали россиянина.
До этого «Валенсия» объявила о введении карантина, сообщив, что в клубе на данный момент пять случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Черышева нет среди заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии».
Cheryshev al enterarse de los cinco casos por coronavirus en el @valenciacfpic.twitter.com/4zwrJElJBS— 🦇 Golvcf 🦇 (@Golvcf1) March 15, 2020