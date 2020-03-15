Источник: Черышев бегал по улице после введения карантина в «Валенсии»

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В Испании заметили, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выходил на пробежку после введения карантина в клубе.
Источник: Черышев бегал по улице после введения карантина в «Валенсии»
  • Reuters

Один из болельщиков команды в Twitter опубликовал фото бегущего по улице Черышева.

Многие болельщики в комментариях под постом раскритиковали россиянина.

До этого «Валенсия» объявила о введении карантина, сообщив, что в клубе на данный момент пять случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Черышева нет среди заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии». 

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