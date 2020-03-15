Сборная России по хоккею с мячом выиграла юношеский ЧМ
Юношеская сборная России по хоккею с мячом, состоящая из игроков не старше 17 лет, одержала победу над Швецией в финале чемпионата мира в Лидчёпинге.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу национальной команды.
Тройку лучших замкнули представители Финляндии, которые оказались сильнее сборной Европы — 5:2.
Ранее сообщалось, что Россия примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2022 году.
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