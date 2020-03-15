Сборная России по хоккею с мячом выиграла юношеский ЧМ

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Юношеская сборная России по хоккею с мячом, состоящая из игроков не старше 17 лет, одержала победу над Швецией в финале чемпионата мира в Лидчёпинге.
Сборная России по хоккею с мячом выиграла юношеский ЧМ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу национальной команды.

Тройку лучших замкнули представители Финляндии, которые оказались сильнее сборной Европы — 5:2.

Ранее сообщалось, что Россия примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2022 году.

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