Синхронистки Ромашина и Колесниченко не выступят на чемпионате России из-за коронавируса

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Татьяна Данченко, тренер олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, а также четырёхкратной чемпионки мира Варвары Субботиной, заявила, что её команда не выступит на чемпионате России в Казани из-за распространения коронавируса.
Синхронистки Ромашина и Колесниченко не выступят на чемпионате России из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Между чемпионатом России и чемпионатом Европы у нас получается совсем немного времени, и если вдруг сложится так, что по возвращении с первого турнира мы попадем под карантин, то подготовиться к более важному старту просто не сумеем. Поэтому и принято решение выступать только на чемпионате Европы в Будапеште. До этого постараемся организовать показательный прогон программ, чтобы лишний раз получить возможность выступить при зрителях», — сказала Данченко в интервью RT.

Ранее тренер рассказала, удобно ли синхронисткам выступать без зрителей. 

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