СМИ: В Китае намерены возобновить баскетбольный чемпионат

Китайская баскетбольная ассоциация намерена в ближайшие недели возобновить проведение регулярного чемпионата, остановленного из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает CBS Sports, такое решение принято в связи с тем, что в стране стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Планируется возобновить турнир с 2 апреля.

Отмечается, что лига поставила ультиматум американским игрокам, которые после начала эпидемии покинули страну. В случае отказа вернуться, игроки будут пожизненно дисквалифицированы, а их агентам грозит отстранение на несколько лет от работы в Китае.

Ранее сообщалось, что матчи баскетбольной Евролиги и Еврокубка приостановлены до 11 апреля.