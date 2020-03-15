СМИ: В Китае намерены возобновить баскетбольный чемпионат

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Китайская баскетбольная ассоциация намерена в ближайшие недели возобновить проведение регулярного чемпионата, остановленного из-за вспышки коронавируса.
СМИ: В Китае намерены возобновить баскетбольный чемпионат
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает CBS Sports, такое решение принято в связи с тем, что в стране стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Планируется возобновить турнир с 2 апреля.

Отмечается, что лига поставила ультиматум американским игрокам, которые после начала эпидемии покинули страну. В случае отказа вернуться, игроки будут пожизненно дисквалифицированы, а их агентам грозит отстранение на несколько лет от работы в Китае.

Ранее сообщалось, что матчи баскетбольной Евролиги и Еврокубка приостановлены до 11 апреля.

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