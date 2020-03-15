Клубы АПЛ обсудят ситуацию с коронавирусом 19 марта

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Представители клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) 17 марта проведут экстренную встречу по ситуации с коронавирусом.
Клубы АПЛ обсудят ситуацию с коронавирусом 19 марта
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, на встрече планируется обсудить варианты продолжения приостановленного сезона.

Отмечается, что встреча запланирована на эту дату, поскольку ожидается, что клубы будут располагать большим количеством информации, которая будет получена после заседания Союза европейских футбольных ассоциаций, запланированного на 17 марта.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен предварительно до 4 апреля. На момент паузы в турнире было сыграно 29 туров из 38. 

Ранее источник в одной из команд АПЛ сообщил, что с вероятностью в 75% чемпионат доигран не будет.

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