Экс-капитан «Ливерпуля» высказался о возможном признании недействительными результатов сезона АПЛ

Бывший капитан «Ливерпуля» Фил Томпсон высказал мнение о возможных последствиях признания недействительными результатов сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Даже если сделать так, то всё равно будут последствия. Что вы сделаете с командами, которые борются за Лигу чемпионов? Потому что «Лестер» прочно закрепился на третьем месте. Наверняка они будут обеспокоены, если в ЛЧ выйдут команды, вошедшие в топ-4 в прошлом сезоне», — приводит слова Томпсона Sky Sports.

Он отметил, что очень сложно представить, как в итоге будут развиваться события вокруг чемпионата, и подчеркнул, что не считает маловероятным возобновление турнира с 4 апреля.

«Матчи при пустых трибунах — это спорный вопрос. Я уверен, что футбол без фанатов — это ничто, это игра для фанатов. Хотелось бы думать, что чемпионат возобновится и все матчи будут сыграны», — добавил эксперт.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен предварительно до 4 апреля. На момент паузы в турнире было сыграно 29 туров из 38. Лидером в турнирной таблице является «Ливерпуль», набравший 82 очка. В зоне еврокубков располагаются «Манчестер Сити», «Лестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». В зоне вылета в Чемпионшип остаются «Борнмут», «Астон Вилла» и «Норвич Сити».

Ранее источник в одной из команд АПЛ сообщил, что с вероятностью в 75% чемпионат доигран не будет.