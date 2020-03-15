Шварцман рассказал, что теннисисты делятся мемами о коронавирусе в общем чате в WhatsApp

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, как игроки поддерживают связь во время паузы, объявленной Ассоциацией теннисистов профессионалов (АТР) из-за пандемии коронавируса.

«У игроков из топ-100 есть чат в WhatsApp, в котором очень много пишет Новак Джокович. Ещё многие присылают мемы о коронавирусе, смеёмся все вместе. Кроме Джоковича, активно пишет Вашек Поспишил. Они дают разные голосования, например», — цитирует Шварцмана Club Octubre 947.

ATP приостановила проведение всех турниров под своей эгидой на шесть недель из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что организаторы «Ролан Гаррос» пока не планируют отменять турнир.