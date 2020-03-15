Ситуация с коронавирусом может повлиять на сроки рассмотрение дела «Манчестер Сити» в CAS

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Ситуация с распространением коронавируса нового типа может повлиять на рассмотрение апелляции английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ситуация с коронавирусом может повлиять на сроки рассмотрение дела «Манчестер Сити» в CAS
  • Reuters

Как сообщает The Guardian, дата рассмотрения апелляции клуба на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клуб от еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей может сместиться на более поздний срок из-за переноса запланированных слушаний по другим делам в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов с 2012 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.

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