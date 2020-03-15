СМИ: Баскетболист «Детройта» Вуд заразился коронавирусом
- Reuters
Об этом в своём Twitter сообщил журналист издания The Athletic Шамс Чарания.
Отмечается, что заболевание проходит без симптомов, 24-летний баскетболист чувствует себя хорошо.
Таким образом, Вуд стал третьим игроком НБА, заразившимся коронавирусом, после двух баскетболистов «Юта Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла, с которыми «Детройт» встречался 8 марта на домашней площадке.
Ранее сообщалось, что сезон в НБА приостановлен минимум на месяц из-за коронавируса.