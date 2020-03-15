СМИ: Баскетболист «Детройта» Вуд заразился коронавирусом

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным.
СМИ: Баскетболист «Детройта» Вуд заразился коронавирусом
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил журналист издания The Athletic Шамс Чарания.

Отмечается, что заболевание проходит без симптомов, 24-летний баскетболист чувствует себя хорошо.

Таким образом, Вуд стал третьим игроком НБА, заразившимся коронавирусом, после двух баскетболистов «Юта Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла, с которыми «Детройт» встречался 8 марта на домашней площадке.

Ранее сообщалось, что сезон в НБА приостановлен минимум на месяц из-за коронавируса.

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