Медведев рассказал, что СКА предлагал «Йокериту» провести плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге

Член совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев рассказал, что хельсинкскому «Йокериту» предлагали провести матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем, что в Финляндии были приняты решения о запрете всех спортивных мероприятий. Мы предложили «Йокериту» провести все матчи в Санкт-Петербурге, имея в виду ограничение по зрителям. Но «Йокерит», подумав, сказал, что не готов к такому развитию событий, и пожелал СКА удачи в плей-офф», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Йокерит» пробился во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв ярославский «Локомотив» со счётом 4:2, и должен был сыграть с санкт-петербургским СКА. Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» официально снялся с плей-офф КХЛ.