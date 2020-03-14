WCF отменила ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар из-за коронавируса

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла решение об отмене из-за пандемии коронавируса чемпионата мира среди смешанных пар, который должен был пройти в канадском городе Келоуна.

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РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба WCF. Турнир должен был пройти с 18 по 25 апреля. Также был отменён чемпионат мира среди ветеранов. Ранее сообщалось, что WCF отменила чемпионаты мира по кёрлингу из-за коронавируса.