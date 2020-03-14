WCF отменила ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар из-за коронавируса

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Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла решение об отмене из-за пандемии коронавируса чемпионата мира среди смешанных пар, который должен был пройти в канадском городе Келоуна.
WCF отменила ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар из-за коронавируса
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба WCF.

Турнир должен был пройти с 18 по 25 апреля.

Также был отменён чемпионат мира среди ветеранов.

Ранее сообщалось, что WCF отменила чемпионаты мира по кёрлингу из-за коронавируса.

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