WCF отменила ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар из-за коронавируса
Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла решение об отмене из-за пандемии коронавируса чемпионата мира среди смешанных пар, который должен был пройти в канадском городе Келоуна.
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба WCF.
Турнир должен был пройти с 18 по 25 апреля.
Также был отменён чемпионат мира среди ветеранов.
Ранее сообщалось, что WCF отменила чемпионаты мира по кёрлингу из-за коронавируса.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube