Фазель высказался о решении «Йокерита» сняться с КХЛ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение финского футбольного клуба «Йокерит» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сняться с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.

«Решение о снятии с плей-офф принял не «Йокерит», а власти Финляндии и города Хельсинки. Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Очень важно здоровье людей. Нам нужно принять факт снятия «Йокерита» с турнира, необходимо защитить людей. Решение «Йокерита» — это решение о защите населения и его здоровья», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Ранее член совета IIHF Калерво Куммола высказал мнение, что сезон КХЛ необходимо остановить из-за пандемии коронавируса.