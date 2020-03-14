Фазель высказался о решении «Йокерита» сняться с КХЛ

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение финского футбольного клуба «Йокерит» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сняться с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.
Фазель высказался о решении «Йокерита» сняться с КХЛ
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Решение о снятии с плей-офф принял не «Йокерит», а власти Финляндии и города Хельсинки. Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Очень важно здоровье людей. Нам нужно принять факт снятия «Йокерита» с турнира, необходимо защитить людей. Решение «Йокерита» — это решение о защите населения и его здоровья», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Ранее член совета IIHF Калерво Куммола высказал мнение, что сезон КХЛ необходимо остановить из-за пандемии коронавируса.

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