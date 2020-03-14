Нурмагомедов пообещал разнести Фергюсона

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как изменился с того времени, когда должен был впервые встретиться с американцем Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов пообещал разнести Фергюсона
  • © globallookpress.com / Reuters

«С того времени я стал намного лучше. Как на земле, так и в стойке. Я стал намного опытнее, и с каждым боем я становился лучше. В последние два года я пытаюсь финишировать всех своих соперников, заставляя их сдаться. Если посмотреть, что было шесть лет назад и сейчас, то это небо и земля. Как это повлияет на итоговый результат? Никак. Я разнесу его», — сказал Нурмагомедов на видео, опубликованном на канале UFC Russia в Instagram.

Поединок россиянина с американцем срывался четыре раза по различным причинам. Пятой датой проведения боя Нурмагомедов — Фергюсон должно стать 18 апреля, однако поединок может быть отменён из-за пандемии коронавируса в мире.

Ранее внук Али назвал бойцовский стиль Нурмагомедова идеальным.

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