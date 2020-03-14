«Валенсия» приостановила тренировки на две недели из-за коронавируса

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» приостановил тренировки из-за пандемии коронавируса в мире.
«Валенсия» приостановила тренировки на две недели из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Коллектив не будет собираться две недели. Сообщается, что каждый игрок получил индивидуальные планы подготовки и пищевой диеты. В целях безопасности футболистам посоветовали не раздавать автографы и не фотографироваться с фанатами.

В «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. 

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры.

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