«Валенсия» приостановила тренировки на две недели из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Коллектив не будет собираться две недели. Сообщается, что каждый игрок получил индивидуальные планы подготовки и пищевой диеты. В целях безопасности футболистам посоветовали не раздавать автографы и не фотографироваться с фанатами.
В «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры.