Источник: клубы Серии А не поддержали идею введения стадии плей-офф

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Клубы, выступающие в итальянской Серии А, отвергли предложение завершить текущий чемпионат розыгрышем плей-офф, чтобы определить чемпиона страны.
Источник: клубы Серии А не поддержали идею введения стадии плей-офф
  • Reuters

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, во время видеоконференции между представителями всех клубов данная инициатива президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины не нашла поддержки. 

Представители команд лиги надеются, что чемпионат страны можно будет доиграть до конца июня в связи с возможным переносом чемпионата Европы по футболу — 2020.

Ранее министр спорта Италии высказался о возможных сроках возобновления Серии А.

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