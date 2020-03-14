Министр спорта Италии высказался о возможных сроках возобновления Серии А

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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда могут возобновиться матчи элитного дивизиона страны по футболу.
Министр спорта Италии высказался о возможных сроках возобновления Серии А
  • Reuters

«Если говорить о возобновлении Серии А, врачи считают, что в конце месяца или в начале апреля мы с вами должны увидеть первые результаты наших радикальных действий, которые требуют жертв от всех. Если это так, как мы надеемся, и через две или три недели мы будем видеть эти результаты, то это означает, что всё вернётся в прежнее русло», — цитирует Спадафору La Gazzetta dello Sport

Италия является второй страной в мире по числу заболевших коронавирусом.

Ранее Роналду высказался о коронавирусе.

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