Министр спорта Италии высказался о возможных сроках возобновления Серии А

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда могут возобновиться матчи элитного дивизиона страны по футболу.

«Если говорить о возобновлении Серии А, врачи считают, что в конце месяца или в начале апреля мы с вами должны увидеть первые результаты наших радикальных действий, которые требуют жертв от всех. Если это так, как мы надеемся, и через две или три недели мы будем видеть эти результаты, то это означает, что всё вернётся в прежнее русло», — цитирует Спадафору La Gazzetta dello Sport.

Италия является второй страной в мире по числу заболевших коронавирусом.

Ранее Роналду высказался о коронавирусе.