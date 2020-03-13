Роналду о коронавирусе: мир переживает трудный момент

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с заявлением в связи с пандемией коронавируса.
Роналду о коронавирусе: мир переживает трудный момент
  • Reuters

«Мир сейчас переживает трудный момент, требующий от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, вокруг которого происходят события, затронувшие остальной мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией», — написал Роналду в своём Instagram.

Он отметил, что забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов.

«Я хотел бы обратиться к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом, — например, моего товарища по команде Даниэле Ругани. Поддерживаю врачей — невероятных людей, которые подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасти других», — добавил португальский форвард.

Роналду и члены его семьи находятся на Мадейре, и, по информации Министерства здравоохранения острова, у них нет признаков коронавируса. Футболист прежде объявил, что останется у себя на родине и не будет возвращаться в расположение клуба, после того как у его партнёра по команде Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом футболист «Сампдории» Габбьядини призвал всех оставаться дома.

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