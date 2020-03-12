Заразившийся коронавирусом футболист «Сампдории» Габбьядини призвал всех оставаться дома

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Форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини, у которого диагностировали коронавирус, дал несколько советов, как не подхватить инфекцию.
Заразившийся коронавирусом футболист «Сампдории» Габбьядини призвал всех оставаться дома
  • © Tano Pecoraro/Lapresse.Lapresse
  • globallookpress.com

«Мои тесты дали положительный результат на коронавирус. Хочу поблагодарить всех людей, которые пишут мне. Я уже получил столько сообщений! Хотел бы подчеркнуть: со мной всё в порядке, не волнуйтесь. Следуйте правилам, оставайтесь дома — и всё обойдется», — написал Габбьядини в Twitter.

28-летний форвард «Сампдории» стал вторым футболистом Серии А, у которого диагностировали коронавирус. Первым был игрок «Ювентуса» Даниеле Ругани.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии заболел коронавирусом.

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