Заразившийся коронавирусом футболист «Сампдории» Габбьядини призвал всех оставаться дома

Форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини, у которого диагностировали коронавирус, дал несколько советов, как не подхватить инфекцию.

«Мои тесты дали положительный результат на коронавирус. Хочу поблагодарить всех людей, которые пишут мне. Я уже получил столько сообщений! Хотел бы подчеркнуть: со мной всё в порядке, не волнуйтесь. Следуйте правилам, оставайтесь дома — и всё обойдется», — написал Габбьядини в Twitter.

28-летний форвард «Сампдории» стал вторым футболистом Серии А, у которого диагностировали коронавирус. Первым был игрок «Ювентуса» Даниеле Ругани.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии заболел коронавирусом.