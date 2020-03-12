Футболист сборной Италии заболел коронавирусом

Короткая ссылка
У форварда «Сампдории» и сборной Италии по футболу Маноло Габбьядини диагностирован коронавирус.
Футболист сборной Италии заболел коронавирусом
  • © Tano Pecoraro/Lapresse.Lapresse
  • globallookpress.com

Об этом заявила клубная пресс-служба в Twitter.

«У Маноло есть некоторые симптомы, но он чувствует себя хорошо. В настоящее время клуб активирует все процедуры изоляции, требуемые законом», — гласит сообщение «Сампдории».

Габбьядини стал вторым игроком в Серии А, у кого был диагностирован коронавирус, после защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Ранее сообщалось, что у троих футболистов АПЛ диагностированы симптомы коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить