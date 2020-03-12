Футболист сборной Италии заболел коронавирусом

У форварда «Сампдории» и сборной Италии по футболу Маноло Габбьядини диагностирован коронавирус.

Об этом заявила клубная пресс-служба в Twitter.

«У Маноло есть некоторые симптомы, но он чувствует себя хорошо. В настоящее время клуб активирует все процедуры изоляции, требуемые законом», — гласит сообщение «Сампдории».

Габбьядини стал вторым игроком в Серии А, у кого был диагностирован коронавирус, после защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Ранее сообщалось, что у троих футболистов АПЛ диагностированы симптомы коронавируса.