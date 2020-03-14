СМИ: В чемпионате Франции по футболу зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

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Южнокорейский форвард клуба французской Лиги 2 «Труа» Сук Юн Чжун сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным.
СМИ: В чемпионате Франции по футболу зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
  • globallookpress.com

Об этом сообщает L'Est-eclair. В последнее время у футболиста ухудшилось состояние, из-за чего он не попал в заявку на ближайший матч с «Ле-Маном» в рамках Лиги 2.  Футболист сдал тест, который показал положительный результат. 

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от этой вирусной инфекции скончались более 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ФИФА рекомендует отложить запланированные на март и апрель товарищеские матчи.

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