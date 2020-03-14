Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

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Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
  • Reuters

«Любая команда строится на лучших качествах своих футболистов, на организации игры, которая помогает им раскрыться, на сочетаниях, усиливающих их совместимость. Думаю, именно этого «Зениту» пока не хватает. Если анализировать матч с «Уфой», можно заметить, что позиционная атака петербуржцев была лишена креативности», — заявил специалист в интервью RT.

Также Бышовец отметил, что команде в скором времени потребуется серьёзная перестройка.

«Здесь «Зенит» рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода таких игроков, как братья Березуцкие. Нет тех, кто пришёл бы им на смену. Да, присутствует молодёжь, хорошие иностранцы. Но на построение нового коллектива требуются время и опыт, основанный на результате», — добавил тренер. 

Ранее Семак прокомментировал ситуацию с допуском фанатов на стадион из-за коронавируса. 

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